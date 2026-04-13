Lavori in corso i principali cantieri in programma dal 13 aprile | anche in centro storico

A Bologna, a partire dal 13 aprile, sono previsti lavori di manutenzione e piccoli interventi stradali. La settimana non vede l’avvio di nuovi cantieri relativi alla linea del tram, ma si concentrano alcuni interventi di sistemazione nel centro storico e nelle zone circostanti. Le attività di cantiere interesseranno principalmente le arterie principali e alcune vie interne alla città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale.

Bologna, 13 aprile 2026 – Settimana di cantieri intensa a Bologna. Nessun nuovo lavoro per il tram in vista in questi sette giorni, ma solo alcuni piccoli aggiustamenti delle strade. Smontaggio di un ponteggio edile in via Castiglione. Venerdì 17 via Castiglione sarà chiusa in corrispondenza del civico 21 tra via Chiari e dal lato di via de' Poeti, dalle 8 alle 18 e via dè Poeti chiusa in prossimità dell'incrocio con via Castiglione il 18 aprile dalle 8.30 alle 18, per lavori di smontaggio di un ponteggio edile. Accesso consentito per residenti ed accedenti ai passi carrabili, e aree di sosta su Via de' Poeti, Piazza Calderini, Via Rolandino e Vicolo dell'Orto Ancora lavori in via Ugo Bassi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso, i principali cantieri in programma dal 13 aprile: anche in centro storico Asti: Corso Alfieri riaperto, ZTL attiva e nuova viabilità in centro storico. Lavori su via Aliberti in corso.Asti Riconnette il Centro: Corso Alfieri Riapre al Traffico Dopo Interventi Asti ha restituito la piena funzionalità a Corso Alfieri, tra Piazza Roma... Centro storico di Arezzo: dal 13 aprile, l’ultima fase del piano di riorganizzazioneArezzo, 7 aprile 2026 – Partirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio...