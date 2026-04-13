Lavori di ripristino della viabilità presso La Ginestra Fabbrica della Conoscenza

Da oggi, lunedì 13 aprile 2026, sono iniziati i lavori di ripristino della viabilità carrabile presso il complesso denominato “La Ginestra Fabbrica della Conoscenza”. La strada che attraversa l’area sarà interessata da interventi di sistemazione e miglioramento della circolazione veicolare, con l’obiettivo di riqualificare l’accesso alla struttura. La fase dei lavori proseguirà secondo le indicazioni fornite dagli enti preposti e potrebbe comportare alcune modifiche temporanee alla viabilità.