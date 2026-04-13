Lavora a Malta | selezione per grandi hotel a Perugia il 16 aprile

Il 16 aprile si terrà a Perugia un incontro di selezione del personale per grandi hotel. L’evento si svolgerà presso la sede dell’Università dei Sapori, in via Fontivegge 55. La selezione è organizzata dall’InterContinental Malta, che cerca candidati per posizioni presso i propri hotel sull’isola. Non sono stati comunicati dettagli sui ruoli disponibili o sul numero di posti a disposizione.

L’InterContinental Malta ha programmato per giovedì 16 aprile un incontro di selezione del personale presso la sede dell’Università dei Sapori a Perugia, situata in via Fontivegge 55. L’iniziativa mira a reperire figure operative per la stagione estiva all’interno di una struttura alberghiera che conta oltre 600 camere e si posiziona tra i principali poli ricettivi del Mediterraneo. La giornata di recruiting, prevista nella fascia oraria tra le 9.30 e le 13, sarà strutturata in due fasi distinte: una presentazione ufficiale dell’azienda seguita da colloqui individuali con i responsabili della selezione. Per accedere alla valutazione delle competenze e delle esperienze pregresse, i candidati devono inviare il proprio curriculum vitae in formato Europass e in lingua inglese all’indirizzo info@universitadeisapori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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