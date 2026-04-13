L’aviazione nigeriana colpisce un mercato nello stato di Yobe si temono duecento morti

L’aviazione nigeriana ha effettuato un attacco nello stato di Yobe nella serata dell’11 aprile. Al momento, si temono circa duecento vittime tra i civili coinvolti nell’area colpita. Le autorità locali stanno ancora valutando i danni e raccogliendo informazioni sulle persone coinvolte, mentre le notizie sui soccorsi e sulle conseguenze dell’operazione sono ancora frammentarie.

In risposta alla segnalazione delle vittime civili, l’aeronautica militare nigeriana ha affermato in un comunicato di aver inviato sul posto “una missione di accertamento dei fatti”. In precedenza l’aeronautica militare aveva riferito di aver ucciso dei miliziani del gruppo Boko Haram lungo una strada che porta a Jilli, nello stato di Borno. Le autorità del vicino stato di Yobe hanno affermato in un comunicato che un attacco aereo è stato condotto vicino a un mercato affollato. Il villaggio di Jilli, nello stato di Yobe, si trova al confine con lo stato di Borno, dov’è in corso da molti anni un’insurrezione jihadista che causato migliaia di morti e milioni di sfollati.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’aviazione nigeriana colpisce un mercato nello stato di Yobe, si temono duecento morti Leggi anche: Migranti, nel Mediterraneo si temono centinaia di morti Sudan, almeno 28 morti in un attacco nello stato del Kordofan SettentrionaleAlmeno 28 persone sono morte in un attacco con i droni contro un mercato nello stato del Kordofan settentrionale, nel centrosud del Sudan, ha...