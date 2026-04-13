L' autopsia conferma l' embolia gassosa giustificabile con una somministrazione di aria dall' esterno tramite catetere

Questa mattina, presso il Palazzo di Giustizia, sono stati forniti dettagli riguardo all'indagine avviata il 24 ottobre 2025. La Procura ha spiegato che l'autopsia ha confermato la presenza di un'embolia gassosa causata dall'introduzione di aria dall'esterno tramite un catetere. Inoltre, si è parlato dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita sabato scorso nei confronti di un giovane, accusato di omicidio plurimo.