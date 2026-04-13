L’attore si è raccontato durante un’intervista a Mara Venier, svelando dettagli sulla sua vita personale e professionale. Ha parlato di una collaborazione musicale con Johnny Depp a Los Angeles, oltre a condividere aspetti della sua vita sentimentale. Seduto nel salotto di Domenica In, ha deciso di abbassare le maschere da divo per mostrare un lato più autentico di sé.

S eduto nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Riccardo Scamarcio si spoglia dell’immagine da divo per mostrare il lato più intimo e vulnerabile. Nelle sale dal 16 aprile con il nuovo film Alla festa della rivoluzione, l’attore ha ripercorso oltre vent’anni di carriera, mettendo al centro la necessità di proteggere la propria parte fanciullesca. « Di Riccardo bambino è rimasto tanto perché gli attori devono proteggere quella parte intima, che è il motore più importante che abbiamo», ha spiegato. Un approccio sognatore che lo ha aiutato a superare le inevitabili delusioni di un ambiente spesso spietato, mantenendo intatta la fiducia negli altri.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore si mette a nudo da Mara Venier. Dalla sorprendente collaborazione rock con Johnny Depp a Los Angeles alla confessione sulla sua vita sentimentale

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