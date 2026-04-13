Lascia subito la Juve e si trasferisce all’Inter | colpaccio di Marotta

Un giocatore ha lasciato la Juventus per trasferirsi all'Inter, in un trasferimento che ha coinvolto entrambe le squadre nel mercato estivo. La Juventus e l’Inter sono attualmente impegnate a rinforzare le proprie rose, con obiettivi specifici che riguardano i rispettivi reparti. La trattativa si è conclusa con il trasferimento immediato del calciatore dalla squadra bianconera a quella nerazzurra.

Juve e Inter sono ancora protagoniste, questa volta sul mercato: ecco gli obiettivi del club bianconero e di quello nerazzurro. Juventus e Inter tornano a sfidarsi, questa volta in ottica mercato. Il club bianconero e quello nerazzurro puntano a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione, ma adesso il presidente Marotta guarda proprio in casa Juve per portare a Milano un nuovo innesto. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.it Il nome è quello di Michele Sbravati che attualmente è legato alla Juve da un contratto per altre due stagioni: secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, l’Inter avrebbe intenzione di offrirgli il ruolo di responsabile del settore giovanile.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lascia subito la Juve e si trasferisce all’Inter: colpaccio di Marotta Adieu Juve, è ufficiale: si trasferisce subito a LondraAltro colpo durissimo per la Juve in chiave mercato: la firma è appena arrivata come confermato nel comunicato ufficiale. Juve, ufficiale l’addio: si trasferisce subito nella LigaAltra batosta per la Juve dal calciomercato: il comunicato ufficiale sancisce il suo trasferimento nel campionato spagnolo.