Jannik Sinner si è aggiudicato il torneo di Monte-Carlo con un punteggio di 7-6 6-3, riconfermandosi al vertice della classifica Atp. La vittoria segna un nuovo traguardo nella sua carriera e rafforza la posizione di leader nel ranking mondiale. La sua prestazione ha evidenziato la solidità mentale e la capacità di gestire momenti decisivi, caratteristiche considerate fondamentali per il suo successo secondo alcuni esperti del settore.

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte-Carlo (7-6 6-3) ed è di nuovo numero uno della classifica Atp. Ha concluso la sua rincorsa con Alcaraz nel migliore dei modi e in poco tempo. Una conquista festeggiata sulle pagine del Corriere della Sera da Adriano Panatta che esalta soprattuto la testa del tennista italiano “ C e l’ha Sinner la testa da Numero Uno. E mamma mia quanta ne ha. È lei che fa la differenza, nel tennis di oggi. Lei che può allargare la distanza fra due campioni altrimenti vicini, al punto da equivalersi perfino nei risultati. La testa di Sinner non fallisce mai, è sempre presente, è il suo «colpo» migliore. Anche quando si trova in difficoltà, quando la giornata non è delle migliori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’arma migliore di Sinner è la sua testa, parola di Panatta

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