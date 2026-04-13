Largo Oreste Giorgi | cartellone pubblicitario cade su auto in sosta
Lunedì 13 aprile, nella zona di Gregorio VII, un cartellone pubblicitario si è staccato e è caduto su alcune auto parcheggiate. L’incidente si è verificato nella mattinata e ha coinvolto veicoli in sosta nella strada. Non si segnalano feriti, ma il danno alle automobili è stato constatato sul momento. La polizia locale ha effettuato i rilievi sul posto.
Un cartellone pubblicitario è caduto su alcune auto in sosta. Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 13 aprile nella zona di Gregorio VII. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.L'insegna pubblicitaria è planata sulle vetture all'altezza di largo Oreste Giorgi intorno.🔗 Leggi su Romatoday.it
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