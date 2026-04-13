L’antenna è illegittima I cittadini vincono al Tar

Un’antenna installata in frazione Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, su un terreno privato nel Comune di Saronno, è stata dichiarata illegittima dal Tribunale Amministrativo Regionale. La decisione arriva in seguito a un ricorso presentato dai cittadini, che hanno ottenuto un risultato favorevole. La sentenza riguarda esclusivamente quella specifica installazione e non si estende ad altre infrastrutture di telefonia presenti in zona.

Sentenza clamorosa del Tar su un’antenna della telefonia: quella installata in frazione Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, su un terreno privato che rientra nel Comune di Saronno, è illegittima. In un periodo in cui le antenne per le reti dati mobili spuntano letteralmente come funghi, grazie a una legislazione favorevole a sostegno delle infrastrutture digitali, il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da un comitato di cittadini, residenti al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto, ordinando l’annullamento dell’autorizzazione per la nuova antenna posizionata a Dal Pozzo. I giudici amministrativi hanno dato ragione ai residenti della frazione Dal Pozzo, rappresentati dall’avvocato Elio Errichiello, annullando l’autorizzazione del Comune di Saronno e respingendo le motivazioni de colosso delle infrastrutture Inwit.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "L’antenna è illegittima". I cittadini vincono al Tar Parterre, revoca del bando vinto. “È illegittima, ora ricorso al Tar. E al Comune chiedo 3 milioni”Firenze, 19 febbraio 2026 – Finisce con un ricorso al Tar e una richiesta danni di tre milioni di euro al Comune la tormentata vicenda della... Cittadini vincono la battaglia per i cilieghi di via XX Settembre, Tar conferma l’ordinanza contro il comitato.Un comitato di cittadini ha ottenuto una vittoria significativa nella battaglia per proteggere i ciliegi di via XX Settembre, grazie a un’ordinanza...