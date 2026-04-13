L’annuncio dopo la finale di Montecarlo | salta il prossimo torneo per un’infezione

Dopo la finale di Montecarlo, è stato annunciato che il giocatore non prenderà parte al prossimo torneo a causa di un’infezione. La comunicazione è stata fatta dai suoi rappresentanti e conferma che il ritiro sarà temporaneo. La decisione è stata presa per permettere al atleta di recuperare completamente e tornare in forma per le prossime competizioni. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati di tennis.

di Alessio Lento Una notizia che ha sorpreso i fan del tennis arriva direttamente da un giovane talento del circuito ATP. Dopo la finale del torneo di Montecarlo, Jakub Mensik, uno dei tennisti più promettenti della nuova generazione, ha dovuto fare un passo indietro a causa di un problema fisico imprevisto. Con rammarico, ha annunciato che non parteciperà al torneo di Monaco di Baviera, a causa di un’ infezione al piede destro che gli ha impedito di essere al massimo della condizione. Mensik salta il prossimo torneo: l’annuncio social. La decisione di non partecipare al torneo tedesco non è stata facile per Mensik, ma la situazione fisica lo ha reso inevitabile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - L’annuncio dopo la finale di Montecarlo: salta il prossimo torneo per un’infezione Quanti soldi guadagna Jannik Sinner a Montecarlo? Il montepremi per la finale. E se vince il torneo… Non c’è il jackpot milionario!Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15. Leggi anche: Montecarlo, su Tv8 le fasi clou del torneo: per la prima volta la finale in diretta in chiaro