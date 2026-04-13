A Roma, il 13 aprile 2026, è stato reso noto che Pello Bilbao ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel ciclismo professionistico. Pochi giorni prima, un altro ciclista della stessa generazione aveva comunicato una decisione simile. Entrambi i corridori, nati nel 1990, hanno scelto di concludere la carriera al termine dell’attuale anno. La notizia si aggiunge a quella di Nairo Quintana, che aveva annunciato la sua uscita dal ciclismo qualche settimana fa.

Roma, 13 aprile 2026 - Poche settimane fa l'annuncio era toccato a Nairo Quintana: nelle ultime ore, un altro rappresentante della classe '90 come Pello Bilbao ha imitato il colombiano, dichiarando a che fine stagione appenderà la bici al chiodo. L'annuncio e la carriera di Bilbao. "Quando ripenso alla mia carriera direi che, prima di tutto, sono stato davvero fortunato a nascere nei Paesi Baschi, in un luogo in cui il ciclismo è così speciale. C'è una profonda cultura ciclistica, con tantissime persone coinvolte nelle scuole e nelle gare, tutte impegnate a creare opportunità. Quell'ambiente mi ha permesso di godermi lo sport, di dare il meglio e di dimostrare ciò di cui ero capace.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'annuncio di Bilbao: "Questa è la mia ultima stagione"

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