L' analisi statistica | 5 morti su 16mila trasporti della Croce Rossa tutti con Spada come assistente in ambulanza

Secondo un'analisi statistica, tra circa 16.000 trasporti effettuati dalla Croce Rossa, ci sarebbero state cinque morti, tutte avvenute con Luca Spada come assistente in ambulanza. La Procura di Forlì ha accusato Spada di omicidio pluriaggravato, legando queste morti a una possibile responsabilità dell’indagato. Attualmente, il giudice ha disposto la detenzione in carcere preventiva solo per una delle sei persone decedute, anche se le accuse coinvolgono tutte.

A sorreggere le accuse di omicidio pluriaggravato mosse dalla Procura di Forlì a Luca Spada, per la morte di almeno 6 persone (anche se è solo per una quella su cui il giudice per le indagini preliminari ha concesso la detenzione in carcere preventiva) c’è anche uno studio statistico operato da.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Anziani morti in ambulanza, arrestato l’operatore della Croce Rossa indagato. Sospetti su cinque casa Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista della Croce rossaE' stato arrestato luca spada, il 27enne ex autista di ambulanza della Croce rossa sospettato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di...