L' Alberghiero Galileo Ferraris brilla al Cooking Quiz e accede alla finalissima di Parma

L’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta ha ottenuto un risultato importante al Cooking Quiz, riuscendo a qualificarsi per la finale internazionale che si svolgerà a Parma. La squadra dell’istituto ha partecipato alla competizione e ha superato le fasi eliminatorie, dimostrando abilità e preparazione nel settore culinario. La finale di Parma rappresenta un’occasione per confrontarsi con altre scuole e professionisti del settore.