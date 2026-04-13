L' Alberghiero Galileo Ferraris brilla al Cooking Quiz e accede alla finalissima di Parma
L’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta ha ottenuto un risultato importante al Cooking Quiz, riuscendo a qualificarsi per la finale internazionale che si svolgerà a Parma. La squadra dell’istituto ha partecipato alla competizione e ha superato le fasi eliminatorie, dimostrando abilità e preparazione nel settore culinario. La finale di Parma rappresenta un’occasione per confrontarsi con altre scuole e professionisti del settore.
L’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di Parma.Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Caserta. Gli studenti e le studentesse dell’Isis “Galileo Ferraris” sono stati protagonisti del.🔗 Leggi su Casertanews.it
L’Alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaLORETO – Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Loreto.
L’Istituto Alberghiero “A. Panzini” di Senigallia brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di ParmaSENIGALLIA - Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Senigallia.