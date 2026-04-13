La street artist Laika si prepara nuovamente a dipingere sulla Global Sumud Flotilla, la nave simbolo di una specifica missione umanitaria. Dopo aver già realizzato delle opere sulla stessa imbarcazione, l’artista sarà di nuovo a bordo per aggiungere nuovi disegni sulla “nave madre”. La sua partecipazione si inserisce nel contesto di un progetto volto a portare attenzione su questioni umanitarie attraverso l’arte pubblica.

La street artist Laika torna a bordo della Global Sumud Flotilla: nuove opere sulla “nave madre” simbolo della missione. La street artist Laika torna a dipingere la Global Sumud Flottilla, dopo aver già realizzato opere sulle navi nella precedente missione, e sostiene la nuova spedizione con due interventi sulla “ nave madre” della GSF che ieri, 12 aprile, ha salutato Barcellona, per ricongiungersi nei prossimi giorni con il resto della flotta formata da circa 100 imbarcazioni in Italia e in Grecia. La piccola Hind Rajab che indica la rotta, omaggio alla bimba uccisa da 355 colpi di artiglieria, ma anche a Ritaj Rihan freddata a soli 9 anni...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Laika torna a dipingere la Global Sumud Flottilla a Barcellona

Torino, arresti e misure cautelari per gli incidenti ai cortei pro Global Sumud Flottilla: i video della PoliziaA seguito di accurate investigazioni della Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, il G.

Leggi anche: “Gaza non può aspettare”: parte la nuova sfida della Global sumud flotilla. 70 navi pronte a salpare da Barcellona