L' Agrigentino torna a sorridere | centrato un 5 al SuperEnalotto
Nelle ultime estrazioni del SuperEnalotto, un giocatore di Sciacca ha centrato una vincita significativa presso la rivendita “Tabacchi Scaduto” in via Vittorio Emanuele 62. La vincita consiste in un 5, portando un sorriso alla provincia di Agrigento. Nessun altro dettaglio sulla somma vinta o sui destinatari della giocata è stato reso noto. La notizia si diffonde tra gli abitanti della zona.
La provincia di Agrigento torna a sorridere grazie alle estrazioni del SuperEnalotto. A Sciacca, la dea bendata ha fatto tappa presso la rivendita “Tabacchi Scaduto” situata in via Vittorio Emanuele 62. Durante il concorso di venerdì 10 aprile, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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