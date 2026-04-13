L' agenda beauty di aprile 2026 è ricca di appuntamenti complici diverse attivazioni per la Milano Design Week E non solo

L'agenda di aprile 2026 si presenta molto intensa, con numerosi eventi in programma. Tra questi, spiccano le iniziative legate alla Milano Design Week, che coinvolgono anche il settore della bellezza. Sono previsti incontri, esposizioni e attivazioni che uniscono estetica e design, offrendo diverse occasioni per scoprire novità e tendenze. La pianificazione di questo mese si concentra su una serie di appuntamenti che coinvolgono più ambiti tra cui moda, stile e innovazione.

S arà la Milano Design Week, ma l’agenda beauty di aprile 2026 è ricchissima di appuntamenti. Tra iniziative che uniscono la bellezza al design e novità del settore, tutto quello che non bisogna perdere questo mese. Nicole Kidman svela la sua beauty routine X Leggi anche › Cosmoprof Worldwide Bologna 2026: tra innovazione, ricerca a e visione del futuro del settore beauty L’agenda beauty di aprile 2026.. Il corto animation di Davines: gli “spiriti” della vera bellezza. In una suggestiva video animation, Davines racconta una storia di forze positive che si prendono cura della vita delle persone con azioni costanti e rigenerative. Una metafora visiva del credo del marchio italiano, che dal 1983, sotto la guida della famiglia Bollati, promuove iniziative virtuose capaci di lasciare un impatto positivo sul mondo.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'agenda beauty di aprile 2026 è ricca di appuntamenti, complici diverse attivazioni per la Milano Design Week. E non solo Shopping a Bologna: il Parco Commerciale cambia marcia con una ricca agenda di appuntamenti per famiglieTra uova giganti colorate ed eventi imperdibili, ecco cosa stanno preparando per Pasqua. Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore...