Laganà travolge Monopoli | la Viola reggina corre in testa al primo tempo

Nella partita di Serie B Interregionale tra Monopoli e Viola, la squadra reggina si è imposta con un primo tempo molto convincente, portandosi in vantaggio e mettendo sotto pressione gli avversari. La gara si svolge in un’atmosfera di grande tensione tra le due formazioni, con la Viola che cerca di mantenere il vantaggio conquistato. La sfida si svolge in un contesto di crescente competitività tra le due squadre.

La sfida di Serie B Interregionale tra Monopoli e Viola si gioca in un clima di estrema tensione sportiva, con la squadra reggina che punta a consolidare il passo avanti fatto contro il Rende. Al termine del primo quarto di gioco, i padroni di casa sono in vantaggio per 19 a 23, spinti da una prestazione individuale di Laganà che ha dettato il ritmo della contesa. L’impatto del talento reggino sul parquet pugliese. Il primo periodo a Monopoli è stato dominato dalla scintilla di Laganà, capace di segnare ben 13 punti su un totale di 21 realizzati dalla sua formazione. L’atleta, proveniente dalla scuola Lumaka, ha mostrato una lucidità decisiva, colpendo anche con il tiro da tre punti dopo aver subito fallo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laganà travolge Monopoli: la Viola reggina corre in testa al primo tempo Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: fine primo tempo, Laganà unica luce di un primo tempo ombrosoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Bologna travolge la Cremonese: 2-1, primo tempo fatale per i grigiorossiLa Cremonese cede allo Zini contro il Bologna con un risultato finale di 2-1, un esito che congela la posizione dei grigiorossi in classifica.