Durante una tappa del suo tour mondiale, un’artista ha eseguito dal vivo il brano intitolato

Lady Gaga ha presentato il brano Runway, realizzato in collaborazione con Doechii per la colonna sonora de Il Diavolo Veste Prada 2, durante una tappa del The Mayhem World Tour a Saint Paul, in Minnesota. Il singolo ha registrato un ingresso alla posizione numero 32 della classifica globale di Spotify, accumulando circa 2,672 milioni di ascolti, con 727 mila riproduzioni registrate negli Stati Uniti. L’impatto delle classifiche e l’esordio live nel Minnesota. Le performance dal vivo hanno anticipato la diffusione digitale del nuovo lavoro musicale. Durante l’evento tenutosi a Saint Paul, la popstar ha sorpreso il pubblico sfilando proprio sulle note di Runway, traccia che è stata pubblicata solo due giorni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lady Gaga sbarca in classifica: Runway vola dopo l’esordio live

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