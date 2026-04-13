L’addio a Mathias Tonti | Era il nostro Ayrton dolce e determinato

Oggi a Cesena si sono svolti i funerali di Mathias Tonti, il pilota deceduto in un incidente durante un evento sportivo. Alla cerimonia, i compagni di squadra hanno firmato la maglia di gioco, gesto comune tra gli atleti. La camera ardente era aperta per tutta la giornata, permettendo ai tifosi e alle persone vicine di rendere omaggio. La salma è stata trasportata in un luogo di sepoltura privato.

Cesena, 13 aprile 2026 – All’ingresso, i compagni di squadra firmano la maglia di gioco. Come fanno i campioni. All’uscita, Lucio Dalla canta ‘Ayrton’. Come si fa quando la parola ‘addio’ perde ogni significato. Perché non si può dire addio a chi resterà per sempre. Non si può dire addio a un bambino di 12 anni, eppure si è lì, a centinaia, a riempire la chiesa di San Paolo, a San Mauro in Valle, a salutare Mathias Tonti, che ha perso la vita il 7 aprile in seguito a un incidente sugli sci. Tante le persone che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia. Oggi pomeriggio tantissime persone hanno voluto stringersi intorno al dolore di una famiglia colpita dalla tragedia peggiore che la vita possa riservare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Mathias Tonti: “Era il nostro Ayrton, dolce e determinato” Funerali di Mathias Tonti: lunedì 13 aprile a Cesena la messa d’addio per il ragazzino di 12 anniRavenna, 9 aprile 2026 – L’ultimo saluto a Mathias Tonti sarà lunedì 13 aprile, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo a Cesena,... Morto a 12 anni dopo l'incidente sugli sci: il dramma di Mathias TontiIl giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi.