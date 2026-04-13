L' acrobazia ungherese di Piccolotti | Non esulto per un uomo di destra ma

In Ungheria, la sinistra ha subito una battuta d’arresto significativa, con il centrodestra che conquista il governo dopo sedici anni di gestione da parte di Viktor Orban. Tra i risultati elettorali, spicca la vittoria di Peter Magyar, che ora guiderà il paese, mentre un acrobata ungherese ha commentato la situazione politica con parole che non escludono una certa neutralità. La vittoria di Magyar rappresenta un cambio di passo rispetto agli ultimi anni di governo.

Sinistra praticamente azzerata e un uomo di centrodestra, Peter Magyar, che conquista il governo fino a ieri guidato da Viktor Orban, dopo sedici anni alla guida dell'Ungheria. Eppure la sinistra italiana esulta come se avesse vinto le elezioni! A Tisza - il partito di centro-destra di cui Magyar è leader - vengono assegnati 138 dei 199 seggi a disposizione nel Parlamento ungherese, mentre Fidesz - la creatura politica di estrema destra guidata dal capo del governo uscente - si ferma a 55 seggi. Altri 6 scranni sono appannaggio del Movimento Nostra Patria, formazione etno-nazionalista che siede alla destra di Fidesz. Nessun partito di centro, di centro-sinistra o, tantomeno, di sinistra e rappresentato nel Parlamento Ungherese.🔗 Leggi su Iltempo.it

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