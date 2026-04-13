L' abbandono delle benedizioni pasquali è inammissibile

Una lettrice ha scritto una lettera in cui segnala l’assenza delle benedizioni pasquali, facendo riferimento a una segnalazione precedente del 6 aprile. Ha espresso che l’abbandono di questa tradizione religiosa è inaccettabile, ribadendo la propria posizione attraverso questa comunicazione. La segnalazione si inserisce in un contesto in cui alcune pratiche religiose sembrano essere state trascurate o omesse.

Scrive la lettrice: "Riallacciandomi alla segnalazione del 6 aprile circa l'assenza delle benedizioni pasquali anch'io sporgo la medesima denuncia. Quest'anno (salvo quello scorso) non si sono effettuate, così come negli anni precedenti e andando più a ritroso, avvenivano solo dopo ripetuti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Siena, stop alle benedizioni pasquali a scuola Chiusi, stop benedizioni pasquali a scuola dopo la diffida degli ateiChiusi (Siena) – L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) ha diffidato, con una lettera firmata da un legale, l’Istituto Comprensivo...