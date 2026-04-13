La Vuelle è irriconoscibile | va alla deriva e naufraga a Rieti Scafati vince e la aggancia in vetta

La squadra di basket ha subito una sconfitta in trasferta contro una formazione locale, lasciando la classifica invariata e rimanendo in zona play-off. La partita si è conclusa con un punteggio di circa 80-70, con i padroni di casa che hanno dominato nel secondo tempo. La squadra ospite ha perso il vantaggio accumulato nei primi quarti, finendo per essere superata nel finale. La prossima partita si giocherà tra una settimana in casa.

Rieti, 13 aprile 2026 – E’ irriconoscibile la Vuelle che va alla deriva in mezzo al mare, dopo aver viaggiato col vento in poppa per oltre sei mesi. I giocatori, come naufraghi, si aggrappano al capitano che li tiene sulle sue spalle per un intero quarto, il terzo, dove da solo ricuce le vele per non affondare, sino al -3 che illude i 250 tifosi arrivati da Pesaro. Su quel 74-71 del 29’ Bucarelli, che ha segnato 14 punti sui 20 della squadra per arrivare sin lì, non ha più energie da raschiare dal barile e alla Vuelle sfugge il tesoro conservato con cura in cassaforte da metà ottobre: il primo posto, ora, è di Scafati. Ciò che accade...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle è irriconoscibile: va alla deriva e naufraga a Rieti. Scafati vince e la aggancia in vetta Va alla deriva e naufraga a Rieti. Scafati vince e la aggancia in vetta. Ora non è più padrona del suo destinoSebastiani 112 Vuelle 90 SEBASTIANI : Piunti 4, Perry 25, Mian 9, Pascolo 8, Guariglia 19, Palumbo 12, Cicchetti, Hogue 8, Bellini ne, Udom 13,... Decò Alfa Catania vince a Trapani e aggancia Gela in vetta alla Poule Promozione di Serie CGli alfisti, nella prossima giornata (la prima di ritorno), giocheranno ancora in trasferta (sabato 14 marzo, ore 17,30) contro il Cus Palermo...