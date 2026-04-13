La Volta Buona le pagelle del 13 aprile | la rabbia di Mirigliani 5 e il coraggio di Nilufar 9

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda il 13 aprile, si è parlato molto della famiglia e delle emozioni legate a questa tematica. La conduttrice ha accolto in studio vari ospiti, tra cui personaggi noti per le loro opinioni e storie personali, e insieme hanno discusso di argomenti di attualità, gossip e spettacolo. Durante il programma sono stati anche attribuiti dei voti a vari personaggi, con alcune valutazioni molto critiche e altre più positive.

La famiglia è al centro della puntata de La Volta Buona del 13 aprile: nel salotto di Caterina Balivo, la conduttrice e i suoi ospiti, come di consueto, si sono confrontati su temi di attualità, gossip e spettacolo. Il racconto di Donatella Milani. Voto 7. Donatella Milani, cantautrice molto famosa negli Anni ’70, ha condiviso a La Volta Buona la sua drammatica storia, spiegando di non aver mai conosciuto il suo padre biologico: “Quando mamma rimase incinta lui la lasciò. Ho sempre sentito molto la sua mancanza: tre anni fa arrivai addirittura a cercarlo nella sua officina a Empoli, facendo finta che la nostra macchina avesse dei problemi. Chiamai a casa sua e a sua moglie dissi chi ero.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 13 aprile: la rabbia di Mirigliani (5) e il coraggio di Nilufar (9) La Volta Buona, pagelle 3 marzo: la gaffe di Caterina Balivo (8), Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga (5)Le canzoni di Sanremo 2026, il dietro le quinte del Festival, ma anche le polemiche e i gossip del momento: la puntata del 3 marzo de La Volta Buona... La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8)Giovedì pomeriggio all’insegna della cronaca rosa, tra tradimenti, confessioni a cuore aperto e parentesi musicali a La Volta Buona.