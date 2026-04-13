Il programma televisivo La Volta Buona non andrà in onda questa estate, lasciando spazio alle repliche di fiction già trasmesse. Secondo fonti vicine alla produzione, il direttore della rete non è riuscito a trovare un sostituto adeguato per la pausa estiva. La decisione di saltare la versione estiva del programma è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno annunciato il cambio di programmazione senza ulteriori dettagli.

Salta La Volta Buona estate, il direttore Rai Mellone non è riuscito a rimpiazzare il programma e al suo posto andranno in onda le fiction in replica Fumata nera per il daytime di Rai 1. Da tempo il direttore Angelo Mellone stava pensando ad una versione estiva deLa Volta Buonama non c’è stato nulla da fare. Infatti sembra che non ci sia abbastanza budget per proporre una nuova versione oppure chiamare altri conduttori che possa sostituire, per due mesi,Caterina Balivo. Infatti, come riferisceAffari Italiani, tra “ferie, recuperi, interruzioni contrattuali dei collaboratori, manutenzioni studi”, è difficile trovare qualcuno che possa prendere il suo posto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Volta Buona, la versione estiva salta: ecco perché

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