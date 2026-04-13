La visione ‘liberal’ la smentita sulla resa dei conti al Pentagono e l’ombra di Obama | cosa c’è dietro l’attacco di Trump al Papa

Un nuovo scontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il Papa ha attirato l’attenzione internazionale. Durante un discorso pubblico, Trump ha rivolto accuse e critiche che hanno suscitato reazioni e commenti nel mondo politico e religioso. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le posizioni politiche e le dichiarazioni del passato del leader. Nel frattempo, si sono riaccese le discussioni sulla figura dell’ex presidente e sulla sua influenza nel panorama globale.

Città del Vaticano – L’atteso ruggito del Leone XIV, bersaglio delle critiche sprezzanti di Donald Trump, prorompe nei cieli fra Italia e Africa. A meno di un’ora da Algeri, la terra natale di Agostino, dove è atterrato ieri mattina, primo Papa della storia, tra l’altro ex superiore generale proprio dell’ordine che si ispira proprio al carisma del filosofo delle Confessioni. “Non ho paura dell’amministrazione Trump”, scandisce Prevost, andando incontro ai giornalisti che l’accompagnano sul volo. Il sorriso è delicato, come sempre, la sostanza delle parole audace come mai prima d’ora. “Io parlo del Vangelo e continuerò a parlare ad alta voce della guerra”, assicura senza lasciarsi intimidire da chi poco prima aveva rotto gli ultimi argini della diplomazia Usa-Vaticano.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La visione ‘liberal’, la smentita sulla resa dei conti al Pentagono e l’ombra di Obama: cosa c’è dietro l’attacco di Trump al Papa Quello che non si sa sull'attacco di Trump al Papa. E spunta il ruolo di ObamaIl clamoroso attacco del presidente Donald Trump a Leone XVI è maturato quasi una settimana dopo le parole più dure del Papa contro la guerra in... “E’ un debole”. Cosa c’è davvero dietro il brutale attacco di Trump a Papa Leone“La guerra può essere necessaria, ma usare Dio per giustificarla è sbagliato e dannoso”.