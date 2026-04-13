La verità sulla Tari di Naro Brandara | Ecco cosa è stato fatto

Negli ultimi giorni si sono pronunciati diversi commenti riguardo alla gestione della TARI nel comune di Naro, con richiami alla legalità e alla necessità di correggere il passato. La discussione si concentra sulle azioni intraprese e sulle questioni ancora aperte in merito alle modalità di raccolta e pagamento della tassa sui rifiuti. La vicenda ha suscitato attenzione tra i cittadini, alimentando un dibattito pubblico sul tema.