La verità sulla Tari di Naro Brandara | Ecco cosa è stato fatto
Negli ultimi giorni si sono pronunciati diversi commenti riguardo alla gestione della TARI nel comune di Naro, con richiami alla legalità e alla necessità di correggere il passato. La discussione si concentra sulle azioni intraprese e sulle questioni ancora aperte in merito alle modalità di raccolta e pagamento della tassa sui rifiuti. La vicenda ha suscitato attenzione tra i cittadini, alimentando un dibattito pubblico sul tema.
QUESTIONE TARIPER RISPETTO DELLA VERITÀ. Sulla TARI, in questi giorni, si leggono parole forti.Richiami alla LEGALITÀ, al rispetto delle regole, al passato da “correggere”.Sono temi seri.Ed è proprio per questo che meritano di essere trattati con completezza, non per frammenti.Per questo motivo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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