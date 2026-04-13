La vera urgenza non è solo costruire ma trattenere e motivare il personale

L’Azienda ospedaliera sottolinea che la priorità non è solo avviare nuovi progetti di costruzione o aggiornare le strutture, ma anche mantenere e motivare il personale già presente. Prima di concentrarsi su cantieri, tecnologie e nuovi edifici, si pone l’attenzione sulla capacità di trattenere i dipendenti e di renderli parte integrante di un sistema che continui a essere attrattivo. La questione riguarda quindi la gestione delle risorse umane come elemento chiave.