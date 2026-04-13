La vera urgenza non è solo costruire ma trattenere e motivare il personale
L’Azienda ospedaliera sottolinea che la priorità non è solo avviare nuovi progetti di costruzione o aggiornare le strutture, ma anche mantenere e motivare il personale già presente. Prima di concentrarsi su cantieri, tecnologie e nuovi edifici, si pone l’attenzione sulla capacità di trattenere i dipendenti e di renderli parte integrante di un sistema che continui a essere attrattivo. La questione riguarda quindi la gestione delle risorse umane come elemento chiave.
Prima ancora dei cantieri, delle tecnologie e dei nuovi edifici, c’è una questione che per l’Azienda ospedaliera viene considerata decisiva ovvero trattenere il personale, motivarlo e renderlo parte di un sistema capace di restare attrattivo. È da qui che è partito oggi, lunedì 13 aprile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Il video ha fatto trattenere il respiro ai fan, ma il dolore della top model questa volta non riguarda la sua battaglia personale, bensì una difficile situazione internazionale
"La sicurezza non è solo ordine pubblico, ma una piattaforma dove il cittadino può costruire ogni sua libertà""La richiesta di sicurezza corrisponde a una delle esigenze più avvertite dal Paese ed è un obiettivo di grande responsabilità, tanto che nel...