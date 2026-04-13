La tradizione toscana protagonista a Impruneta con l' appuntamento dedicato al peposo
A Impruneta si svolge un evento dedicato alla tradizione toscana, con particolare attenzione al peposo. La manifestazione si tiene presso la S.M.S. Mezzomonte, situata in via Imprunetana per Pozzolatico. L'iniziativa si chiama
Presso la S.M.S. Mezzomonte, situata in via Imprunetana per Pozzolatico, si terrà l'evento gastronomico "A Tavola con Re Peposo", un'iniziativa che celebra i sapori della tradizione locale. L'appuntamento si articolerà in due momenti distinti: una cena prevista per sabato 18 aprile alle ore 20:00.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Comicità e tradizione, doppio appuntamento con la commedia dialettale all’Oratorio ManfrediniAll’Oratorio e Circolo Manfredini di Agazzano tornano gli appuntamenti con la commedia dialettale.