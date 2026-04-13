La Ternana ha un prezzo | 30 mln di euro

Oggi si parla di una cifra di circa 30 milioni di euro per acquisire la proprietà della Ternana Calcio. La cifra include il costo di acquisto, il risanamento dei debiti e le spese per il mercato estivo, che prevedono l’acquisto di alcuni calciatori. Questa stima è stata comunicata da fonti vicine alla società, in vista di eventuali trattative di compravendita. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti nella negoziazione.

AGI - Oggi per rilevare la Ternana Calcio, risanarla dai debiti e tentare un mercato estivo con l'acquisto di alcuni calciatori sarebbe necessaria una cifra di circa 30 milioni di euro. Il conto, secondo quanto apprende AGI da fonti vicine al dossier, è fatto partendo dalla richiesta della famiglia Rizzo che venderebbe a non meno di 6 milioni di euro, dalla mole di debiti (circa 22,5 milioni ) e da un paio di milioni per un mercato estivo a cui l'eventuale nuova proprietà sarebbe chiamata a fare fronte. In queste ore il sindaco di Terni ed ex patron, Stefano Bandecchi, attende in Comune Carlo Pantalloni, l'imprenditore che avrebbe inoltrato...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Ternana ha un prezzo: 30 mln di euro Bus elettrici al posto dell’ex ferrovia Gragnano-Castellammare di Stabia. Casillo: “Risparmiamo 30 mln di euro”In giunta regionale via libera alla riconversione dell'ex tratta ferroviaria Gragnano-Castellammare di Stabia. Leggi anche: Calciomercato Lazio, tentativo last minute per Frattesi: offerti 30 mln ma l’Inter ha detto no