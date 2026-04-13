La sua targa è stata clonata per fare una rapina | i falsi carabinieri entrano in casa per controllare i gioielli

Una persona ha denunciato che la sua targa è stata clonata e utilizzata da falsi carabinieri per compiere una rapina. Secondo la ricostruzione, alcuni uomini con divise e automezzi non ufficiali sono entrati in casa della vittima, fingendo di dover effettuare controlli sui gioielli. Durante l’episodio, il telefono della persona ha squillato più volte, mostrando il nominativo “carabinieri” sul display. La segnalazione riguarda un tentativo di truffa che ha lasciato perplessi gli investigatori.