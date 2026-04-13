La sua targa è stata clonata per fare una rapina | i falsi carabinieri entrano in casa per controllare i gioielli
Una persona ha denunciato che la sua targa è stata clonata e utilizzata da falsi carabinieri per compiere una rapina. Secondo la ricostruzione, alcuni uomini con divise e automezzi non ufficiali sono entrati in casa della vittima, fingendo di dover effettuare controlli sui gioielli. Durante l’episodio, il telefono della persona ha squillato più volte, mostrando il nominativo “carabinieri” sul display. La segnalazione riguarda un tentativo di truffa che ha lasciato perplessi gli investigatori.
Il cellulare squilla e sul display compare, sotto al numero, la scritta carabinieri. Poi la segnalazione di un episodio che appare – a posteriori – pressoché irreale. Ma che al momento potrebbe trarre in inganno. “La targa dell’auto di suo marito è stata clonata per compiere una rapina e adesso.🔗 Leggi su Monzatoday.it
"C'è stata una rapina, dobbiamo perquisire la sua casa": anziana consegna gioielli e soldi a finti carabinieriLa pensionata ottantaquattrenne non soltanto ha lasciato entrare in casa propria uno sconosciuto, ma ha lasciato cadere nelle sue mani tutto quello...
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