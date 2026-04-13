La storia Il Fanfulla juniores perde 19-0 in 9 | stavolta paga il ds

Una partita del campionato Juniores Elite della Figc si è conclusa con una sconfitta di 19-0 per la squadra locale, che ha giocato in nove uomini. La gara si è svolta senza la presenza di alcuni giocatori chiave, contribuendo alla doppia inferiorità numerica. Questa sconfitta è stata molto discussa e ha attirato l’attenzione sui campionati giovanili di livello nazionale, suscitando anche polemiche sulla gestione della squadra.

Una figuraccia da “guiness“ dei primati (negativi). Una valanga di gol subìti (con l’attenuante parziale della doppia inferiorità numerica) non in un torneo per bambini su campi ridotti, ma nel campionato Juniores Elite della Figc, riservato alle annate 2006, 2007 e 2008. La sconfitta 19-0 subìta sabato dal Fanfulla a Milano contro la Barona ha fatto rumore. Con immediate conseguenza. Se da una parte l’immediato licenziamento del responsabile del vivaio cambia le regole del gioco, visto che di solito il primo a pagare è l’allenatore, dall’altra quanto accaduto fa discutere anche se la società, nel suo post “social“ ha limitato i commenti. "L’ASD Fanfulla comunica di aver sollevato da ogni incarico il direttore del settore giovanile Enzo Trematerra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia. Il Fanfulla juniores perde 19-0 (in 9): stavolta paga il ds Leggi anche: Atletico Monteporzio calcio, il ds Fornaciari: “Prima squadra e under 18 e 19 devono finire bene” Pronostico Carrarese-Sampdoria: Lombardo non perde nemmeno stavoltaCarrarese-Sampdoria è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e...