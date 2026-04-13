La storia di Leila allo Schermo Bianco di Bergamo

A Bergamo si tiene l’ultima tappa del tour nelle sale italiane del film «Leila». Il film è stato scritto, diretto e interpretato da Clementina Abba Legnazzi, Alessandro Abba Legnazzi e Giada Vincenzi. È stato presentato ad Alice nella Città nel 2025 e al Trieste Film Festival nel 2026. La proiezione si svolge allo Schermo Bianco, una delle sale cinematografiche della città.

L’APPUNTAMENTO. Fa tappa a Bergamo il tour nelle sale italiane di «Leila», il film scritto, diretto e interpretato da Clementina Abba Legnazzi, Alessandro Abba Legnazzi e Giada Vincenzi, presentato ad Alice nella Città 2025 e al Trieste Film Festival 2026. Mercoledì 15 aprile alle 21, il film sarà proiettato al Cinema Lo Schermo Bianco in città, alla presenza del regista Alessandro Abba Legnazzi, che incontrerà il pubblico presente alla proiezione. Il film racconta la storia di Clementina, dieci anni, che durante un’estate in campagna cerca di fare i conti con la partenza improvvisa della madre, sparita dopo un litigio. Il padre, per proteggerla, trasforma il dolore in un gioco fatto di mappe, missioni e avventure: Clementina diventa Leila, giovane aviatrice coraggiosa, e il padre il suo compagno di viaggio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La storia di Leila allo Schermo Bianco di Bergamo Leggi anche: “Dove siamo?”, allo Schermo Bianco un film sull’autismo oltre gli stereotipi Leggi anche: Al «Bergamo Film Meeting» tutta la magia di uno «schermo di spilli»