La Sicilia si presenta al Vinitaly da regina del bio | Polmone ecologico del Paese

La regione Sicilia si prepara a partecipare all'edizione 2026 del Vinitaly concentrandosi sul settore biologico. La regione definisce se stessa come il

La Sicilia inaugura l’edizione 2026 del Vinitaly puntando sul biologico come leva strategica di sviluppo. E mettendo al centro esperienze, visioni e percorsi di una filiera virtuosa: la più estesa d’Italia, che custodisce i valori della sostenibilità e dell’alta qualità, ma anche quelli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Arbus la pineta comunale grande polmone verde del paese, pienamente riqualificataLa pineta comunale di Arbus, un’area verde di trentatré ettari che da decenni rappresentava un patrimonio ambientale e paesaggistico in stato di...

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