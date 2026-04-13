Durante il Masters, l’attenzione si è concentrata sulla reazione di Garcia, che ha perso il controllo durante il torneo ed è stato richiamato dal direttore di gara. Nel frattempo, Rose si è avvicinato ancora alla giacca verde, senza riuscire a centrare il bersaglio. La giornata è stata segnata da momenti di tensione e da alcune situazioni che hanno alimentato la delusione tra i partecipanti e i tifosi presenti.

Mentre Rory McIlroy trova in modo rocambolesco la sua vittoria numero due e festeggia, qualcuno mette in valigia un po’ di amarezza. Essere in campo al Masters è un traguardo per molti dei 91 giocatori che lo scorso giovedì hanno avuto questo onore. Per alcuni l’obiettivo è più alto, altissimo, perché quella giacca verde sanno di poterla indossare. Tutti vogliono godersi l’esperienza al massimo e prendere quello che viene, dicono alla vigilia. Ma una volta in gara, la sfida di Augusta intriga, premia (poco) e punisce tanto. C’è chi non regge la tensione, come Sergio Garcia, che torna temporaneamente dal golf esibizione della LIV grazie alla vittoria qui nel 2017 e domenica, dopo il drive errante della buca due distrugge il driver contro il frigo vicino al tee.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La sfuriata di Garcia, ancora una beffa per Rose: i delusi del Masters

Masters 2026: Justin Rose fa virata con due colpi di vantaggio2026-04-12 22:37:00 Il web non parla d’altro: Rose mirava a rendere fortunata la quarta volta.

Masters: molto bene Rose, che scatto HattonIl Masters entra nel vivo: è il giorno del taglio e la mattinata è caratterizzata da Tyrrell Hatton.