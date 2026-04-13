La sfida del Pd | Una campagna di ascolto

Il Partito Democratico ha avviato una nuova iniziativa concentrandosi sul territorio. Attraverso una campagna di ascolto diffusa nelle frazioni, mira a raccogliere informazioni dirette dalle comunità locali. L’obiettivo è verificare sul campo le esigenze concrete delle persone, andando oltre le dichiarazioni di principio. Questa strategia rappresenta un passo importante nel tentativo di coinvolgere più attivamente i cittadini e comprendere meglio le loro reali necessità.

Il Pd rilancia la sfida e parte dal territorio. Come? Con una campagna di ascolto capillare nelle frazioni con un obiettivo preciso: "andare oltre le dichiarazioni di principio e verificare sul campo quali siano le reali esigenze delle comunità locali ". Un obiettivo preciso: "Il futuro di Terricciola lo scriviamo insieme". Si parte con tre appuntamenti: Selvatelle, giovedì 16 aprile alle 21, 30, nel locale della Banda; Morrona, martedì 21 aprile alle 21:30 al Circolo Arci "I Lecci"; Terricciola, giovedì 23 aprile alle 21,30, nella sala riunioni di Palazzo Enoteca. Altri incontri – viene spiegato – seguiranno nelle ulteriori frazioni, anche all’aperto, non appena le condizioni lo permetteranno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sfida del Pd: "Una campagna di ascolto" Leggi anche: Pd: Bonaccini, 'bene campagna ascolto, ad ogni critica una controproposta' Leggi anche: **Pd: Schlein traccia road map tra campagna No e 'ascolto', 'rispetto per tutti ma linea è una'** Maltempo, Schlein: Il miliardo per il ponte sia dirottato su Niscemi