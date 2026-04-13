La Serie A sceglie Malagò per la FIGC | De Laurentiis l’aveva detto prima di tutti

Durante l’assemblea della Lega Serie A svoltasi questa mattina a Milano, sono state espresse 18 preferenze su 20 per Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC. La votazione ha visto una larga maggioranza a favore del candidato, confermando la sua candidatura ufficiale. Prima dell’assemblea, il presidente del Napoli aveva annunciato pubblicamente questa scelta, che ora trova conferma nella decisione del massimo organismo della Lega.

? In Sintesi L’assemblea della Lega Serie A, riunitasi stamattina in via Rosellini a Milano, ha espresso 18 preferenze su 20 per Giovanni Malagò come candidato ufficiale alla presidenza della FIGC. Contrari solo Claudio Lotito (Lazio) e il presidente del Verona Zanzi. Le elezioni federali sono fissate al 22 giugno a Roma e la scadenza per depositare le candidature è il 13 maggio. Il voto della Serie A è un segnale politico fortissimo, ma la matematica racconta una storia diversa: la Serie A controlla appena il 18% dei 516 voti ponderati dell’assemblea. Il blocco dei Dilettanti (LND) ne vale il 34% e il suo presidente è Giancarlo Abete, ex capo della FIGC, potenziale candidato avversario.🔗 Leggi su Napolissimo.it

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