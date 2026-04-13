Le tensioni tra le autorità sportive e le istituzioni politiche continuano a salire, mentre il mondo del calcio si prepara a nuove sfide. Recentemente, il presidente della Serie A ha incontrato rappresentanti del governo per discutere delle prossime mosse, ma l’atmosfera si fa più accesa con dichiarazioni e scontri pubblici. La situazione sembra destinata a rimanere sotto i riflettori, mentre le parti coinvolte si preparano a ulteriori confronti.

Il rivale in Figc non è tanto Abete ma è Palazzo Chigi. È la politica - teoricamente quella vera - che non vuole più il calcio italiano dipendente da Gravina e soci. E ha cominciato a muoversi per il commissario Dc Roma 29012025 - Il Presidente della Repubblica incontra la Federazione Italiana Tennis foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Giovanni Malago’ “Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto”. Parole e musica di Sergio Leone, una delle frasi più celebri dei suoi immortali western. Chissà se la massima pronunciata da Clint Eastwood troverà conferma nella battaglia per la presidenza della Federcalcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A apparecchia Malagò ma la politica sta scaldando i motori

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