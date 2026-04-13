La serata del riscatto di Barella | i due assist decisivi e poi il gesto ai tifosi che lo riempiono di fischi

Da ilfattoquotidiano.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, Nicolò Barella ha segnato due assist decisivi durante la partita, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Dopo l’evento, il giocatore si è rivolto ai tifosi con un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni lo hanno applaudito, altri lo hanno fischiato. La partita si è conclusa con questa scena, lasciando spazio alle discussioni tra gli spettatori.

Nicolò Barella è rinato. Il centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana – dopo la delusione del playoff Mondiale perso contro la Bosnia – nelle ultime due partite ha trascinato la formazione nerazzurra a due importanti vittorie: prima una prestazione di qualità e sostanza contro la Roma (con anche un gol), poi una prova di personalità e carattere contro il Como, con due assist, nella vittoria per 3-4 che ha sensibilmente avvicinato l’Inter allo scudetto. Da capitano, vista l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez. A far discutere nel post gara è stato però quanto accaduto al 77esimo della bella e tesa sfida contro il Como. Chivu decide di sostituire Barella, che al momento del cambio è uno dei migliori in campo, inserendo Henrikh Mkhitaryan.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Come nascono i fischi per Barella dai tifosi del Como: la sua storia da ex non c’entraNicolò Barella è stato sonoramente fischiato quando Chivu lo ha sostituito in Como-Inter.

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