La serata del riscatto di Barella | i due assist decisivi e poi il gesto ai tifosi che lo riempiono di fischi

Nella serata di ieri, Nicolò Barella ha segnato due assist decisivi durante la partita, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Dopo l’evento, il giocatore si è rivolto ai tifosi con un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni lo hanno applaudito, altri lo hanno fischiato. La partita si è conclusa con questa scena, lasciando spazio alle discussioni tra gli spettatori.

Nicolò Barella è rinato. Il centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana – dopo la delusione del playoff Mondiale perso contro la Bosnia – nelle ultime due partite ha trascinato la formazione nerazzurra a due importanti vittorie: prima una prestazione di qualità e sostanza contro la Roma (con anche un gol), poi una prova di personalità e carattere contro il Como, con due assist, nella vittoria per 3-4 che ha sensibilmente avvicinato l’Inter allo scudetto. Da capitano, vista l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez. A far discutere nel post gara è stato però quanto accaduto al 77esimo della bella e tesa sfida contro il Como. Chivu decide di sostituire Barella, che al momento del cambio è uno dei migliori in campo, inserendo Henrikh Mkhitaryan.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La serata del riscatto di Barella: i due assist decisivi e poi il gesto ai tifosi che lo riempiono di fischi Leggi anche: Il riscatto di Barella: due assist decisivi a Como, poi il gesto ai tifosi avversari mentre esce dal campo Come nascono i fischi per Barella dai tifosi del Como: la sua storia da ex non c’entraNicolò Barella è stato sonoramente fischiato quando Chivu lo ha sostituito in Como-Inter.