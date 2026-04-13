La scuola in cammino di Strade Maestre sbarca in Sicilia | visite didattiche in 15 comuni

La scuola in cammino di Strade Maestre 2025-26, composta da studenti e insegnanti, ha raggiunto Palermo provenendo da Genova a bordo del traghetto GNV Orion. La spedizione, iniziata a settembre, sta attraversando l’Italia con un percorso a piedi, coinvolgendo quindici comuni in Sicilia. L’attività comprende visite didattiche e incontri con le comunità locali, proseguendo il suo itinerario sul territorio.

La scuola in cammino di Strade Maestre 2025-26, formata dai giovani e dalle guide-insegnanti che da settembre stanno viaggiando zaino in spalla attraverso l’Italia, è arrivata a Palermo da Genova a bordo del traghetto Gnv Orion e si prepara ad affrontare l’itinerario a piedi che percorrerà la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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