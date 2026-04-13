La scuola è un sistema complesso soprattutto in Svizzera

Negli ultimi giorni nel paese si sono svolti gli esami di ammissione al liceo, un passaggio importante per gli studenti delle scuole secondarie. La scuola rappresenta un sistema articolato, con diverse modalità di accesso e percorsi formativi. In alcune regioni si sono riscontrate differenze nei criteri di selezione e nelle procedure, mentre nel resto del paese si continua a seguire una prassi consolidata per l’ammissione agli istituti di istruzione superiore.

“Die Pfeiler stachen regelrecht in den Himmel”. Ist “regelrecht” ein Nomen, ein Verb, ein Adjektiv oder nichts davon? Sono due domande contenute nella prova del 2025 per essere ammessi al liceo nel cantone di Zurigo, in Svizzera. La prima è di grammatica tedesca, e chiede se nella frase (che in italiano tradurremmo con “i piloni svettavano letteralmente verso il cielo”) la parola regelrecht (“letteralmente”) è un sostantivo, un verbo, un aggettivo o nessuno di questi. La seconda rientra nella parte di matematica. Le risposte non sono immediate, ma gli alunni delle scuole primarie devono saperle se vogliono sperare di andare al Gymnasium, il liceo.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La scuola è un sistema complesso, soprattutto in Svizzera Il complesso sistema di scelte di Judas ha richiesto 5 anni di ricercaJudas si prepara a essere uno dei progetti più ambiziosi e complessi mai realizzati da Ken Levine. Des Vosges au Léman : Voyage et histoire | Trésors du Patrimoine Argomenti più discussi: La scuola è un sistema complesso, soprattutto in Svizzera; Divieto di cellulare a scuola: la situazione in Svizzera; Dalla Milano frenetica alla tranquilla Zurigo: la storia di un istruttore di nuoto italiano; Rompere il silenzio sul suicidio giovanile. L'Olanda che hai sempre immaginato: casette verdi, canali silenziosi, praterie, mulini a vento. Zaanse Schans ha un fascino unico e sembra che il tempo si sia fermato #IlSalentoInSvizzera #Olanda #MuliniAVento #ZaanseSchans #NetherlandsTravel # - facebook.com facebook Gianluigi Aponte ha trasferito la proprietà di Msc, la più grande compagnia di navigazione al mondo, ai figli Diego e Alexa. Poco si sa delle finanze dell’azienda, che ha sede in Svizzera, dove risiede anche la famiglia Aponte x.com