La scrittura in corsivo è una cosa rara? Lettera

Negli ultimi anni si osserva un calo della scrittura in corsivo tra gli studenti, che ormai la utilizzano raramente. Secondo un intervento di un insegnante, i giovani scrivono principalmente in stampatello e non sono più abituati a usare la grafia corsiva. Questa tendenza ha portato alcuni a definire la scrittura in corsivo come qualcosa di praticamente scomparso.

Inviata da Mario Bocola - La scrittura in corsivo è ormai “morta”. Infatti è conclamato che gli alunni non conoscono più la grafia in corsivo e quando scrivono lo fanno solo in stampatello. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giornata mondiale della scrittura a mano e in corsivo: tra storia, benefici cognitivi e arte del gesto graficoDa qualche tempo nel mondo si celebra la Giornata mondiale della scrittura a mano e in corsivo, istituita nel 1977 negli Stati Uniti dalla Writing...

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