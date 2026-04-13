La scienza prende vita Torna Tecnica@mente Laboratori libri e Lego

La manifestazione Tecnica@mente torna a Pisa, offrendo un’ampia gamma di attività pratiche e dimostrazioni nel campo della scienza e della tecnologia. Sono previsti laboratori di robotica e automazione, simulazioni di volo, percorsi dedicati alla chimica e alle biotecnologie, oltre a attività legate all’aerospazio, alla matematica applicata e all’innovazione tecnologica. Partecipano anche laboratori con materiali come Lego e libri tematici.

PISA I laboratori di robotica e automazione industriale, le esperienze di simulazione di volo. Ma anche i percorsi dedicati alla chimica e alle biotecnologie, oltre alle attività legate all’aerospazio, alla matematica applicata e all’innovazione tecnologica. Seconda edizione di Tecnica@mente, l’evento organizzato dall’I.I.S. “L. da Vinci – Fascetti” che ha aperto le porte della scuola al territorio, offrendo un’ampia panoramica delle attività didattiche, laboratoriali e progettuali dell’istituto. L’iniziativa ha visto una partecipazione numerosa e attenta, confermando il forte interesse di studenti, famiglie e cittadini verso un’offerta formativa sempre più dinamica e orientata al futuro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scienza prende vita. Torna Tecnica@mente. Laboratori, libri e Lego First Lego league challenge, la competizione internazionale di robotica e scienza per ragazzi torna a PalermoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Usando i... Leggi anche: Una città di Lego prende vita a Novoli: la fantasia dei bambini costruisce il futuro