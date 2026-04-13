La schizofrenia europea sul gas russo | quando il mercato batte la geopolitica

La crisi energetica in Europa evidenzia come il mercato del gas russo sia influenzato più dai prezzi e dalla domanda che dalle tensioni geopolitiche. Le forniture continuano senza interruzioni, nonostante le pressioni politiche e le sanzioni imposte. Le compagnie energetiche europee si confrontano con fluttuazioni di prezzo e disponibilità, mentre i contratti a lungo termine e il mercato spot si muovono in modo indipendente dalle dichiarazioni delle istituzioni.

La guerra del Golfo sta dimostrando quanto in materia energetica l’ Europa sia un po’ schizofrenica: se Bruxelles aveva deciso nel 2025 l’abbandono definitivo dell’ import di gas dalla Russia entro la fine del 2027, i primi mesi del 2026 hanno segnato al contrario un’accelerazione delle importazioni, soprattutto di Gnl (gas naturale liquefatto) attraverso le navi cisterna, ma anche di quelle tramite gasdotti, come Turkstream. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con Vladimir Putin (foto Ansa). Nel 2026 già aumentate del 17 per cento le importazioni di Gnl. Il nuovo conflitto ha rilanciato ulteriormente le forniture russe, tanto che nel primo trimestre del 2026 i Paesi europei hanno aumentato del 17 per cento le importazioni di Gnl rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 5 milioni di tonnellate.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La schizofrenia europea sul gas russo: quando il mercato batte la geopolitica Orbán usa il gas russo per indebolire la sicurezza europeaDopo l’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea ha ridotto drasticamente l’import di gas russo, passando da una dipendenza sistemica a una gestione... L’Unione europea punta a rinunciare al gas russo. Putin risponde: «Non è meglio fermarsi ora?»L’Unione europea dal 2025 ha iniziato a ridurre le importazioni di gas dalla Russia ambendo a imporre un divieto generalizzato nel 2027.