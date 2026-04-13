Dal 1960, una società italiana fondata da un piccolo fabbro si è affermata nel settore industriale, espandendosi attraverso numerose acquisizioni all’estero. Nel corso degli anni, ha affrontato diverse sfide legali legate a controversie commerciali e questioni contrattuali con partner e concorrenti. Le vicende legali hanno coinvolto procedimenti di tribunale e verifiche da parte delle autorità competenti, evidenziando un percorso complesso di crescita e di confronti nel mercato globale.

WALTER Tosto è una società italiana fondato nel 1960 da Walter Tosto, un piccolo fabbro di provincia, con una visione che lo ha portato, in pochi anni, a diventare il presidente di una realtà industriale riconosciuta a livello globale per l’eccellenza tecnologica nella realizzazione di apparecchiature in pressione di altissima qualità. Iniziando come un’azienda manifatturiera di serbatoi per le aziende vinicole e gli oleifici locali di Pescara, l’azienda fondata da Walter Tosto ha ampliato la sua attività nel corso degli anni, producendo serbatoi in pressione per GPL e per carburante e, successivamente, progettando e producendo componenti critici di processo e di stoccaggio per i settori petrolchimico, oil&gas, power, food&pharma e gpl&fuels.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La scalata globale tra acquisizioni e sfide

Filiere corte e sostenibili, il gruppo Grigi cresce tra green e acquisizioniIL GRUPPO Grigi, operativo nei settori allevamenti e rivendite agrarie, da oltre 70 anni alimenta il benessere delle persone.

Geopolitica e crisi energetica: le nuove sfide del potere globaleIl controllo delle risorse energetiche non è più una semplice questione di bilancio, ma il nuovo baricentro su cui si misura la sovranità degli Stati.