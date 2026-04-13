In Ungheria, il risultato delle ultime elezioni ha segnato una sconfitta per Viktor Orban, offrendo uno sguardo chiaro sulle dinamiche politiche del paese. Il voto ha evidenziato come la popolazione abbia scelto di esprimersi al di fuori delle narrative di propaganda, portando alla luce una realtà diversa rispetto alle aspettative di alcuni osservatori. Questa tornata elettorale fornisce spunti concreti per analizzare le tendenze politiche e il rapporto tra cittadini e rappresentanza.

Viktor Orban ha perso e il voto in Ungheria ci dà una serie di spunti interessanti per il futuro, un’ottima lezione per restituire la scena alla realtà e non alla propaganda: 1. La dittatura magiara raccontata sui giornali delle classi in progress in questi anni è improvvisamente svanita: l’Ungheria ha votato, ha cambiato pagina nettamente, la democrazia ha trionfato, la vittoria di Peter Magyar ne è la prova, a meno che non si pensi che il voto è regolare solo quando vince la sinistra; 2. Un leader come Viktor Orban, al potere da 16 anni, prima o poi doveva cadere, è nell’ordine delle cose, nella biografia e nel tempo della politica. È una...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La sbornia ungherese che illude i compagni

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