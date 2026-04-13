La Sardegna nel mondo anche nel nome di Grazia Deledda

In occasione del centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda, l’isola della Sardegna si fa protagonista anche a livello internazionale. La scrittrice, unica donna italiana a ricevere questo riconoscimento, ha contribuito a far conoscere la cultura e le tradizioni della sua terra nel mondo. Numerosi eventi e iniziative sono stati organizzati per celebrare la sua figura, testimoniando l’interesse crescente verso le radici e la storia della regione.

A spiegare questo cambio di paradigma, che fa perno sulla Consulta regionale per l’Emigrazione e su una Cabina di regia inter-assessoriale, è stata l’Assessora regionale del Lavoro, della Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Desirè Alma Manca: “I sardi nel mondo non più come destinatari passivi di interventi, ma come attori protagonisti, parte integrante del sistema Sardegna, risorsa strategica di capitale umano, culturale e professionale”. Il nostro riferimento all’anno deleddiano è un omaggio al contributo linguistico e culturale fornito da quest’area della Penisola (dove, oltre la lingua sarda, sono tutelate anche...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Sardegna nel mondo, anche nel nome di Grazia Deledda Si avvia “Un anno con Grazia“ nel ricordo della grande DeleddaCon un percorso culturale di incontri, letture sceniche, degustazioni, concerti, installazioni e tanto altro, Pesaro vuole ricordare una delle voci... Centenario del Nobel a Grazia Deledda, Mattarella: “Donna di coraggio, la sua opera è ancora moderna”Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel per la...