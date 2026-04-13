La Sansovino vince netto e punta al secondo posto

La squadra Sansovino si è imposta con un risultato netto nella partita contro Asta Taverne 0-2. La formazione avversaria ha schierato Cefariello, Migliorini, Cavallini (sostituito da Boduri al 41’ st), Manganelli (al 39’ pt da Cianciolo), De Vitis, Biagi, Neri (sostituito da Galardi al 13’ st), Mussi (da Hoxhaj al 30’ st), Bandini, Taflaj (sostituito da Violante al 38’ st) e Cappelli.

ASTA Taverne 0 SANSOVINO 2 ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini (41’ st Boduri), Manganelli (39’ pt Cianciolo), De Vitis, Biagi, Neri (13’ st Galardi), Mussi (30’ st Hoxhaj), Bandini, Taflaj (38’ st Violante), Cappelli. Panchina: Lombardini, Amadori, Dragoni, Poienari. Allenatore: Argilli. SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Artini, Bega, Pasquinuzzi (13’ st Privitera), Sabatini, Rosi (13’ st Benucci), Cacioppini, De Filippo (29’ st Sacconi), Ricci (41’ st Settembrini), Zhupa (20’ st Iacomoni). Panchina: Antonini, Papini, Tenti, Benucci. Allenatore: Tognozzi. Arbitro: Rinaldi di Empoli (Di Legge e Dore). Reti: 21’ pt De Filippo; 40’ st Ricci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sansovino vince netto e punta al secondo posto ABBA vola al secondo posto dopo il netto 3-0 su AversaABBA Pineto mette a segno una prestazione autorevole al Pala Santa Maria, imponendosi 3-0 su Virtus Aversa e rafforzando la sua posizione in... Eccellenza: l’undici del presidente Iacomoni va a caccia dell’intera posta. La Sansovino senza alternative. Tognozzi vuole il secondo postoAREZZO Siamo giunti alla 25esima giornata del campionato di Eccellenza (calcio d’inizio alle 14,30).