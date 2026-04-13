La salute scende in piazza Al mercato il camper Ausl

Al mercato locale è arrivato il camper dell’Azienda sanitaria, nell’ambito del progetto “L’OzZaino dell’Emilia”. Questa iniziativa del Comune di Ozzano mira a portare servizi e informazioni sulla salute direttamente nelle piazze, cercando di avvicinare i cittadini a temi di prevenzione e benessere. L’obiettivo è integrare le attività sanitarie nella quotidianità, rendendo più accessibili le risposte e le consulenze per la popolazione.

Prosegue ’L’OzZaino dell’Emilia – Appunti per fioriture di salute e cittadinanza’, il progetto del Comune di Ozzano che negli anni ha progressivamente assunto un’identità chiara: portare la salute fuori dai luoghi tradizionali e dentro la vita quotidiana delle persone. Un modello di intervento che si colloca pienamente dentro le traiettorie europee della sanità territoriale e della prossimità, nel quadro del rafforzamento dei sistemi sanitari di comunità. L’edizione 2026 si apre con tre appuntamenti del camper della salute Ausl-’Datti una mossa!’, presente a Ozzano tre giorni durante il mercato settimanale: martedì 14 aprile ‘Passaporto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La salute scende in piazza. Al mercato il camper Ausl Bologna: il Camper della Salute scende in piazza contro sovrappesoPer rispondere ai crescenti problemi di benessere fisico nella provincia di Bologna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL ha... Leggi anche: Hojlund scende in campo per la salute: il messaggio sulla salute e l’alimentazione (VIDEO)