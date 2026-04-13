La Salita è quel punto raro in cui cinema e teatro si tengono per mano senza che uno prevarichi l’altro. Merito di Massimiliano Gallo, che dirige con respiro pieno e delicato il suo film di esordio registico in uscita nelle sale il 9 aprile. L’attore ed ora regista, affida il racconto a interpreti stimati che il palcoscenico lo vivono come vocazione, perché ce l’hanno nel sangue. LA SALITA, VERO OMAGGIO AD EDUARDO DE FILIPPO Il girato celebra Eduardo, ma soprattutto dà corpo a una storia vera di rieducazione e speranza costruita attraverso il teatro. Lì, a Nisida, nel carcere rieducativo, la lezione di Eduardo risuona chiara: “Le pause non sono vuoti e danno forza all’enunciazione”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “La Salita”, il film di Massimiliano Gallo è cinema che ha a cuore il Teatro

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Maurizio Casagrande, al cinema nel film La salita di Massimiliano Gallo: “La recitazione ha trovato me”Ci sono ruoli che non si costruiscono soltanto con la tecnica, ma con la memoria.